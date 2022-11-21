У Донецьку із знеструмлених шахт вивели гірників

У Донецьку вранці, 21 листопада, було знеструмлено шахти чотирьох вугледобувних підприємств. Йдеться про шахти ім. А.Ф. Засядька, ім. А.А. Скочинського, ім. М. Горького та «Лідіївка». До вечора у рятувальній службі угруповання «ДНР» повідомили, що всіх гірників, заблокованих під землею, піднято на поверхню.



«Все вже на поверхні, всі з усіма гаразд. Жодних випадків госпіталізації немає. Усі піднято, по всіх 4 шахтах», – повідомили у «МНС ДНР».



Більшість шахтарів – 59 осіб – працівники шахти імені Засядька.



На шахті імені М. Горького у гірничих виробках було заховано 2 особи.