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«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну

26 августа 2022, 18:36

«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну

Порядка 180 работников шахты «Холодная балка» в оккупированной Макеевке участвуют в войне против ВСУ. Об этом сообщают паблики, подконтрольные группировке «ДНР».

Не уточняется, сколько всего мужчин работают на шахте, но в «ДНР» акцентируют внимание на том, что объем добычи угля уменьшен, а горняки работают в три смены.

В сообщении также не сказано, сколько горняков с других шахт участвуют в войне России против Украины.

В начале августа сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стартовала очередная волна принудительной мобилизации. После относительного затишья, которое длилось несколько месяцев, мужчин снова начали буквально отлавливать прямо на улицах, забирать у них документы и увозить в неизвестном направлении. В этот раз процесс ужесточился, и так называемая справка-бронь уже не действует.

 

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