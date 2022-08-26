«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну

Порядка 180 работников шахты «Холодная балка» в оккупированной Макеевке участвуют в войне против ВСУ. Об этом сообщают паблики, подконтрольные группировке «ДНР».



Не уточняется, сколько всего мужчин работают на шахте, но в «ДНР» акцентируют внимание на том, что объем добычи угля уменьшен, а горняки работают в три смены.



В сообщении также не сказано, сколько горняков с других шахт участвуют в войне России против Украины.

В начале августа сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стартовала очередная волна принудительной мобилизации. После относительного затишья, которое длилось несколько месяцев, мужчин снова начали буквально отлавливать прямо на улицах, забирать у них документы и увозить в неизвестном направлении. В этот раз процесс ужесточился, и так называемая справка-бронь уже не действует.