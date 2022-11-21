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СБУ: В Донецкой области задержан информатор Гиркина

21 ноября 2022, 18:39

СБУ: В Донецкой области задержан информатор Гиркина

Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов. Как сообщает пресс-служба СБУ, подозреваемые собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на восточном направлении. Оба злоумышленника задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области.

Среди задержанных – личный информатор российского боевика Игоря Стрелкова-Гиркина. После начала полномасштабного вторжения он сам написал Гиркину с предложением о «сотрудничестве».

По указаниям Гиркина, он собирал информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска.

Второй подозреваемый – житель поселка Клебан-Бык, который после начала полномасштабной агрессии был завербован представителем ФСБ РФ. По заданию российской спецслужбы, он проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе.

Мужчин подозревают по частям 2, 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых по делу катастрофы МН17. Это россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.

Суд пришел к выводу, что Гиркин занимал самый высокий пост в группировке «ДНР» и был «тесно связан с Москвой». Установить, отдал ли он приказ стрелять из «Бука» — не удалось.

Также суд постановил, что признанные виновными в крушении самолета Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить как минимум 16 миллионов евро компенсации семьям погибших.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) гарантирует выплату 100 000 долларов за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен. 

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