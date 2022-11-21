СБУ: У Донецькій області затримано інформатора Гіркіна

Служба безпеки України завершила досудові розслідування та передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів. Як повідомляє прес-служба СБУ, підозрювані збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на східному напрямку. Обох зловмисників затримано в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області.



Серед затриманих – особистий інформатор російського бойовика Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Після початку повномасштабного вторгнення він сам написав Гіркіну із пропозицією про «співпрацю».



За вказівками Гіркіна, він збирав інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов'янська.



Другий підозрюваний – житель селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії завербував представник ФСБ РФ. За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.



Чоловіків підозрюють за частинами 2, 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох обвинувачених у справі катастрофи МН17. Це росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.



Суд дійшов висновку, що Гіркін обіймав найвищу посаду в угрупуванні «ДНР» і був «тісно пов'язаний із Москвою». Встановити, чи він наказав стріляти з «Бука» — не вдалося.



Також суд ухвалив, що визнані винними в аварії літака Гіркін, Дубинський та Харченко мають виплатити щонайменше 16 мільйонів євро компенсації сім'ям загиблих.



Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України ( ГУР) гарантує виплату 100 000 доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.