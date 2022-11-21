YASNO: Украина может жить с постоянными отключениями света до весны

В энергопоставляющей компании YASNO не исключают, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта. Такое предположение высказал исполнительный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.



«Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от "Укрэнерго" и отключаемся экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов.



Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта», – написал он.



Коваленко отметил, если новых атак со стороны РФ на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но недолгими. А в дальнейшем Украина сможет отказаться от отключений вообще.



Если же в результате атак будут новые повреждения на энергообъектах, придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых «света может не быть очень длительное время».



«Мне кажется, следует быть готовыми к различным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле», – написал Коваленко.