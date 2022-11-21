YASNO: Україна може жити з постійними відключеннями світла до весни

В енергопостачальній компанії YASNO не виключають, що Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії як мінімум до кінця березня. Таке припущення висловив виконавчий директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.



«Сьогодні знову маємо різні відключення: починали зі стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від "Укренерго" та відключаємося екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні – 391 МВт, відключено понад 953 тисячі клієнтів. Енергетики, незважаючи на погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня», – написав він.



Коваленко зазначив, якщо нових атак з боку РФ на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але недовгими. А надалі Україна зможе відмовитись від відключень взагалі.



Якщо ж у результаті атак будуть нові пошкодження на енергооб'єктах, доведеться задіяти не лише погодинні стабілізаційні відключення, а й екстрені, при яких світла може не бути дуже тривалий час.



«Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, ніж потім скаржитися та звинувачувати когось. Тим більше, ми всі знаємо, хто винен насправді», – написав Коваленко.