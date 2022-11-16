Украина разработала параллельную сеть поставки электричества – Зеленский

Украина разработала новую перспективную систему поставки электричества, но реализована она будет после окончания активной фазы войны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



«Украина разработала интересную систему поставки электрики. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять», - сказал президент.



По его словам, разработана параллельная сеть, однако приоритет номер один - ежедневная защита того, что есть.



«Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне. Мы сегодня заняты тем, чтобы независимо от того, куда попадает Россия, у наших людей был доступ к электрике», - сказал Зеленский.