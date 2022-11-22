На Кинбурнской косе осталось освободить от оккупантов три села — Ким

Для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три села на Кинбурнской косе. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По его словам, «прилетов» в области стало меньше. Ведется работа по восстановлению региона, восстановлению деоккупированных территорий.



«У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области», — отметил Ким.



Речь идет о следующих селах: Васильевка, Покровка, Покровское.

19 ноября вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей начинается добровольная эвакуация. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.