На Кінбурнській косі залишилося звільнити від окупантів три села — Кім

Для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три села на Кінбурнській косі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



За його словами, «прильотів» в області поменшало. Ведеться робота щодо відновлення регіону, відновлення деокупованих територій.



«У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює», — зазначив Кім.



Йдеться про такі села: Василівка, Покровка, Покровське.

19 листопада віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей розпочинається добровільна евакуація. Держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.