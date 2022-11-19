90% гражданских лиц: На деоккупированных территориях обнаружили более 700 убитых украинцев

На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружили более 700 тел убитых и погибших. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.



«Почти 90% — это гражданские лица», — подчеркнул генпрокурор.



Костин рассказал, что правоохранители выявили более 20 мест, где оккупанты удерживали и пытали украинцев.



По его словам, больше всего преступлений против гражданских лиц и мест пыток было зафиксировано в Харьковской области.



Костин отметил, что на деоккупированной территории Херсонской области прокуратура только начала работу по выявлению преступлений, совершенных российскими войсками.