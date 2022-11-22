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Правительство передало 12,7 млрд гривен «Нафтогазу» для закупки газа в хранилища

22 ноября 2022, 21:44

Правительство передало 12,7 млрд гривен «Нафтогазу» для закупки газа в хранилища

Правительство передало 12,7 миллиарда гривен НАК «Нафтогаз» для закупки газа в украинские хранилища. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета на закупку газа в 2022-2023 гг.

«Речь идет о 12,7 миллиардах гривен, которые Украина получила ранее от правительства Канады. Передаем "Нафтогазу" для закупки "голубого топлива" в наши газохранилища. Это очень важная часть подготовки к тому, чтобы стабильно пройти эту сложную зиму», — подчеркнул премьер.

Шмыгаль также напомнил, что на этой неделе Норвегия выделила Украине около 200 миллионов евро для закупки газа. До этого 300 млн евро на эти нужды согласился предоставить Европейский банк реконструкции и развития. Как отметил премьер, средства будут предоставлены «Нафтогазу».

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