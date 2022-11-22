Уряд передав 12,7 млрд гривень «Нафтогазу» для закупівлі газу у сховища

Уряд передав 12,7 мільярда гривень НАК «Нафтогаз» для закупівлі газу до українських сховищ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, уряд затвердив порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю газу у 2022-2023 роках.



«Йдеться про 12,7 мільярда гривень, які Україна отримала раніше від уряду Канади. Передаємо "Нафтогазу" для закупівлі "блакитного палива" у наші газосховища. Це дуже важлива частина підготовки до того, щоб стабільно пройти цю складну зиму», — наголосив прем'єр.



Шмигаль також нагадав, що цього тижня Норвегія надала Україні близько 200 мільйонів євро для закупівлі газу. До цього 300 мільйонів євро на ці потреби погодився надати Європейський банк реконструкції та розвитку. Як зазначив прем'єр, кошти буде надано «Нафтогазу».