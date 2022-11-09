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СБУ обеспечивает передачу «Укрнафты» в госсобственность

09 ноября 2022, 13:01

СБУ обеспечивает передачу «Укрнафты» в госсобственность

Фото: СБУ Фото: СБУ

СБУ обеспечивает передачу в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины, и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на днях было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего, после которого Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения акций государства, эмитентом которых является ПАО «Укрнафта».

«Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего», — сообщили в СБУ.

Также отмечается, что готовится сообщение о подозрении менеджменту компании по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

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Ставка Верховного главнокомандующего 5 ноября решила на время военного положения изъять в собственность государства акции ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта» (за исключением доли НАК «Нафтогаз Украины»), АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Это было осуществлено 6 ноября после урегулирования процедуры регулятором НКЦБФР.

Министр обороны Алексей Резников уточнил, что отчуждение в собственность государства акций этих предприятий не является национализацией - это прямо изъятие имущества на время военного положения.

В «Укрнафте» контрольный пакет акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», тогда как миноритарный около 42% – так называемой группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, тогда как в «Укртатнафте» (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.

Обращение всех акций «Мотор Сич», крупнейшим собственником которого был арестованный недавно президент компании Вячеслав Богуслаев, заблокированы с апреля 2018 года после продажи годом ранее контрольного пакета акций китайской Skyrizon и связанным с ней лицам.

«АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», подконтрольные соответственно Константину Жеваго и Константину Григоришину, последние годы находятся в процедурах банкротства.

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