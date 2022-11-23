Возможно, часть Киева придется эвакуировать — Кличко

Киевлянам надо готовиться к тяжелейшей зиме. Она может быть худшей со времен Второй мировой войны из-за повсеместного отключения электроэнергии на фоне низких температур. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Deutsche Welle.



По его словам, если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, «придется эвакуировать часть города». Хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив президента РФ Владимира Путина в попытке вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.



«Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света», — сказал мэр Киева.



Таким образом, считает Кличко, Путин хочет надавить на президента Украины Владимира Зеленского.



«Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не убежим, как того хочет Путин», — сказал киевский градоначальник.



Также он призвал Германию срочно направить гуманитарную помощь: генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружению для обороны Украины.

Напомним, по всей стране разворачиваются «Пункты несокрушимости» — это новый проект поддержки людей. Если снова Россия нанесет массированные удары и если будет понимание, что через часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа этих пунктов.

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