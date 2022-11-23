Можливо, частину Києва доведеться евакуювати — Кличко

Киянам треба готуватися до тяжкої зими. Вона може бути найгіршою з часів Другої світової війни через повсюдне відключення електроенергії на тлі низьких температур. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Deutsche Welle.



За його словами, якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, «доведеться евакуювати частину міста». Хоча влада не хоче, щоб до цього дійшло, наголосив Кличко, звинувативши президента РФ Володимира Путіна у спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.



«Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла», — сказав мер Києва.



Таким чином, вважає Кличко, Путін хоче натиснути на президента України Володимира Зеленського.



«Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо й не втечемо, як того хоче Путін», — сказав київський градоначальник.



Також він закликав Німеччину терміново направити гуманітарну допомогу: генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєння для оборони України.

Нагадаємо, по всій країні розгортаються «Пункти незламності» — це новий проєкт підтримки людей. Якщо знову Росія завдасть масованих ударів та якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота цих пунктів.

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