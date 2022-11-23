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Из двух районов Луганщины оккупанты вывезли фермеров – Генштаб

23 ноября 2022, 18:33

Из двух районов Луганщины оккупанты вывезли фермеров – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают о принудительном переселении фермеров из оккупированных сел Денежниково и Штормово Счастьинского района Луганской области.

«На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 20 местных фермеров», – сообщил Генштаб ВСУ.

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