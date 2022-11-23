З двох районів Луганщини окупанти вивезли фермерів – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють про примусове переселення фермерів із окупованих сіл Деніжникове та Штормове Щастянського району Луганської області.



«На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнсько налаштованих мешканців. Так, під приводом контрдиверсійних дій протягом минулого тижня із населених пунктів Денежниково та Штормово Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів», – повідомив Генштаб ЗСУ.



Влітку голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти створили фермерам Луганської області неприйнятні умови для виживання з бізнесу.