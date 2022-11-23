Зеленский призвал помочь Украине закрыть небо от российских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на специальном заседании Совбеза ООН, обратился к партнерам с просьбой помочь защитить небо.



«Это один из основных пунктов русской формулы террора – ракеты. Только за один сегодняшний день – около 70 ракет. Против нашей энергетической инфраструктуры. Есть попадания, к сожалению, и в жилые дома. Больницы, школы, транспорт, жилые районы – все пострадало», – сказал он.



Он отметил, что «российский террор привел к блэкауту – причем не только в Украине. В соседней Молдове также исчез свет».



Энергетический террор, сказал Зеленский, – это «аналог применения оружия массового поражения».



«В мире не должно остаться никакой возможности для террора! Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО, и я благодарю всех, кто уже помогает», – подчеркнул он.



Он подчеркнул, что Россия совершает преступление против человечности, ударяя ракетами по энергообъектам, когда улице минусовая температура, а десятки миллионов людей остаются без электричества, тепла и воды.