Украина сбила большинство ракет, выпущенных Россией

Российские войска выпустили 70 крылатых ракет типа Х-101, Х-555 и «Калибр» по территории Украины в среду, 23 ноября. И них 51 ракета была уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.



«23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95 из Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря», – говорится в сообщении.



Кроме того, на юге Украины были уничтожены пять выпущенных оккупантами ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Ланцет».



Как сообщалось, российские оккупанты выпустили 31 крылатую ракету по Киеву, силы противовоздушной обороны смогли сбить 21 из них. Есть раненые и погибшие.