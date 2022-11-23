РФ не добьётся от Украины обстрелами согласия на переговоры — СНБО

Руководство РФ не добьется обстрелами согласия властей Украины пойти на переговоры. Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины», - написал он.

Европейский парламент, напомним, признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.



Сегодня, 23 ноября, российские войска ракетами атаковали ряд регионов Украины.





