Ракетный обстрел по Украине убил 6 и ранил 36 человек

Шесть человек погибли вследствие ракетных ударов российских оккупантов по территории Украины 23 ноября. Трое из погибших – жители Киевской области, еще 36 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



«На данный момент зафиксировано попадание ракет по 16 объектам на территории нашего государства…По Украине мы зафиксировали гибель 6 наших граждан и 36 получили ранения», – сказал Клименко в эфире национального телемарафона в среду.



В частности, по его словам, вследствие попадания в дом в Вышгороде Киевской области три человека погибли и 20 травмированы.



Ранее сообщалось, что российские войска выпустили 70 крылатых ракет типа Х-101, Х-555 и «Калибр» по территории Украины в среду, 23 ноября.