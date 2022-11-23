Зеленський закликав допомогти Україні закрити небо від російських ракет

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, звернувся до партнерів із проханням допомогти захистити небо.



«Це один із основних пунктів російської формули терору – ракети. Лише за один сьогоднішній день – близько 70 ракет. Проти нашої енергетичної інфраструктури. Є влучення, на жаль, і до житлових будинків. Лікарні, школи, транспорт, житлові райони – все постраждало», – сказав він.



Він зазначив, що «російський терор призвів до блекауту – причому не лише в Україні. У сусідній Молдові також зникло світло».



Енергетичний терор, сказав Зеленський, – це «аналог застосування зброї масового ураження».



«У світі не повинно залишитись жодної можливості для терору! Саме тому ми звертаємося до наших партнерів за підтримкою захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО та ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає», – наголосив він.



Він наголосив, що Росія вчиняє злочин проти людяності, ударяючи ракетами по енергооб'єктах, коли вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей залишаються без електрики, тепла та води.