Семь человек погибли и 21 ранен в результате обстрела Херсона

В результате российского обстрела Херсона вечером в четверг 7 человек погибли и 21 ранен. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Сегодняшний день — это очередная ужасная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер — 21 раненый и 7 погибших. Вечная память погибшим от рук российских захватчиков», — рассказал Янушевич.



В четверг вечером российские войска обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня и артиллерии, под огонь попал жилой район города.