В Херсонской области найдены более 400 тел убитых оккупантами гражданских - Генпрокурор

На деоккупированных территориях Херсонской области оккупанты обустроили как минимум девять пыточных, найдены более 400 тел убитых оккупантами гражданских. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.



«По данным Офиса генпрокурора, подтверждено наличие 9 пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также выявлены тела 432 гражданских, которые были убиты», - рассказал Костин.



По его словам, остается высокой минная угроза в деоккупированных населенных пунктах.

Генпрокурор рассказал, что на территории Херсонской области работают 12 совместных прокурорско-следственных групп, также усилит работу на деоккупированных территориях команда Офиса генпрокурора.