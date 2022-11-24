Семеро людей загинули і 21 поранено внаслідок обстрілу Херсона

Внаслідок російського обстрілу Херсона ввечері у четвер 7 людей загинули та 21 поранено. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Сьогоднішній день — це чергова жахлива сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір — 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам’ять загиблих від рук російських загарбників», — розповів Янушевич.



У четвер увечері російські війська обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню та артилерії, під вогонь потрапив житловий район міста.