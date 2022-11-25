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Глава МИД Великобритании прибыл в Киев

25 ноября 2022, 09:52

Глава МИД Великобритании прибыл в Киев

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли впервые прибыл в Украину. Об этом сообщает BBC.

Клеверли сегодня встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

«Слов недостаточно. Слова не заставят свет гореть этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины. Спасибо, Дмитрий Кулеба, за то, что пригласили меня в Киев», - написал Клеверли в Twitter.

Кроме того, министр анонсировал новый пакет помощи Украине. Британия предоставит Украине 24 карета скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, учитывая 6 бронированных авто.

Также Украина получит 3 млн фунтов стерлингов для восстановления инфраструктуры, в том числе школ и приютов, разрушенных с начала войны. Также средства Британии будут направлены на поддержку жертв сексуальных насилий, пострадавших во время вторжения РФ.

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