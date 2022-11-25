Глава МЗС Великобританії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вперше прибув до України. Про це повідомляє ВВС.



Клеверлі сьогодні зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.



«Слів недостатньо. Слова не змусять світло горіти цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Великобританія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку захисту України. Дякую, Дмитре Кулеба, за те, що запросили мене до Києва», - написав Клеверлі у Twitter .



Крім того, міністр анонсував новий пакет допомоги Україні. Британія надасть Україні 24 карети швидкої допомоги, 11 машин екстреної допомоги, враховуючи 6 броньованих авто.



Також Україна отримає 3 млн фунтів стерлінгів для відновлення інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, зруйнованих з початку війни. Також кошти Британії будуть спрямовані на підтримку жертв сексуальних насильств, які постраждали під час вторгнення РФ.