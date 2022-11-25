В Бахмуте под огнем остаются более 300 детей

В Бахмуте, который ежедневно находится под огнем российских сил, остаются более 300 детей. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Полицейские доставляют гуманитарную помощь, лекарства и пенсии жителям города, который держит оборону.



«Враг не оставляет попыток захватить Бахмут. Только за последнюю неделю оккупанты совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору», — отметили в ведомстве.



Там подчеркнули, что в результате этих обстрелов гибнут и получают ранения мирные жители.



«В самых опасных районах, доступ к которым крайне сложен, остаются жить люди, к тому же с детьми. Чтобы помочь им, сотрудники полиции рискуют жизнью. Всего в городе и пригородах живут около 15 тысяч человек, из них 306 — дети. Всего в Бахмутском районе остается более двух тысяч детей (большинство – в Торецкой громаде). Малыши находятся в бесчеловечных условиях, не имеют доступа к медицине и не учатся», — сообщили в ведомстве.



Также отмечается, что эвакуацией из Бахмута занимаются полиция, военная администрация и волонтеры, однако желающих уехать немного. В полиции обратились к родителям с призывом спасти детей. По закону взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если же взрослые решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении родителя или доверенного лица. Выезд организуют полицейские, власть обеспечит бесплатное жилье и социальную помощь.



«Подать заявку на эвакуацию можно любым доступным способом: обратиться по номеру 050-473-30-55 или к любому полицейскому, другому представителю власти, передать через знакомых», — резюмировали в полиции.

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