У Бахмуті під вогнем залишаються понад 300 дітей

У Бахмуті, який щодня перебуває під вогнем російських сил, залишаються понад 300 дітей. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



Поліцейські доставляють гуманітарну допомогу, ліки та пенсії мешканцям міста, яке тримає оборону.



«Ворог не залишає спроб захопити Бахмут. Лише за останній тиждень окупанти здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору», — зазначили у відомстві.



Там наголосили, що через ці обстріли гинуть і зазнають поранень мирні жителі.



«У найнебезпечніших районах, доступ до яких украй складний, залишаються жити люди, до того ж із дітьми. Щоб допомогти їм, співробітники поліції ризикують життям. Загалом у місті та передмістях мешкають близько 15 тисяч осіб, з них 306 — діти. Загалом у Бахмутському районі залишаються понад дві тисячі дітей (більшість — у Торецькій громаді). Малеча перебуває у нелюдських умовах, не має доступу до медицини та не навчається», — повідомили у відомстві.



Також наголошується, що евакуацією з Бахмута займаються поліція, військова адміністрація та волонтери, проте охочих поїхати небагато. У поліції звернулися до батьків із закликом урятувати дітей. За законом дорослі зобов'язані забезпечити дітям безпеку та належні умови життя. Якщо ж дорослі вирішили залишатися під вогнем, то дитина має бути евакуйована у супроводі батька або довіреної особи. Виїзд організують поліцейські, влада забезпечить безплатне житло та соціальну допомогу.



«Подати заявку на евакуацію можна будь-яким доступним способом: звернутися за номером 050-473-30-55 або до будь-якого поліцейського, іншого представника влади, передати через знайомих», — резюмували в поліції.

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