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Россия – не изгнана из ОБСЕ, Украина – бойкотирует работу Парламентской ассамблеи

25 ноября 2022, 23:37

Россия – не изгнана из ОБСЕ, Украина – бойкотирует работу Парламентской ассамблеи

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог исключить Россию. Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа»).

«Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России.

С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян – пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника», – написала Кравчук на своей странице в Facebook.

В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание постоянного комитета.

Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а Киев настаивает, что страна-агрессор не достойна такого права.

Ранее председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября.

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