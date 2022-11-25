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Росія – не вигнана з ОБСЄ, Україна – бойкотує роботу Парламентської асамблеї

25 листопада 2022, 23:37

Росія – не вигнана з ОБСЄ, Україна – бойкотує роботу Парламентської асамблеї

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації після того, як постійний комітет не зміг виключити Росію. Про це повідомила членкиня делегації Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»).

«Сьогодні Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити своїх правил, щоб вигнати делегацію Росії. З сьогоднішнього дня ми, українська делегація, бойкотуємо роботу в ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє ставлення до участі в ній росіян – пропагандистів та представників держави-терориста, держави-злочинця», – написала Кравчук на своїй сторінці. у Facebook.

На знак протесту представники Естонії та Литви разом із українськими делегатами залишили засідання постійного комітету.

Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї ОБСЄ, а Київ наполягає, що країна-агресор не варта такого права.

Польща, яка раніше головувала в ОБСЄ, відмовила у візах російської делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада.

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