Первый эвакуационный поезд отправился из Херсона

Украинское правительство организовало эвакуацию людей из Херсона. В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что первый поезд вывезет сто пассажиров в Хмельницкий.



«Началась бесплатная эвакуация из Херсона. Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей», – сообщило министерство.



По прибытию в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки временно перемещенных лиц и государственную денежную поддержку. Взрослые получат 2 тысячи гривен, дети и люди с инвалидностью – 3 тысячи.



Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь, отметили в Минреинтеграции.



С правого берега Херсонской области, который оккупирован, можно также эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных приютах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.



По вопросам эвакуации можно обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или воспользоваться чат-ботом.

Как сообщалось, днем 25 ноября российские войска снова нанесли удары по Херсону. Находится в городе небезопасно.



Добровольная эвакуация с деоккупированных территорий юга началась 20 ноября.