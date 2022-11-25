Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных российских обстрелов

В связи с обстрелами Херсона со стороны российских оккупантов, пациенты городских больниц будут эвакуированы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Детей, проходивших лечении в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они будут и дальше получать всю необходимую медицинскую помощь», - написал Янушевич в Telegram-канале.



Кроме того, пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.



Янушевич отметил, что все жители Херсона, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в областную военную администрацию.