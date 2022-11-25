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Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных российских обстрелов

25 ноября 2022, 14:39

Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных российских обстрелов

В связи с обстрелами Херсона со стороны российских оккупантов, пациенты городских больниц будут эвакуированы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Детей, проходивших лечении в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они будут и дальше получать всю необходимую медицинскую помощь», - написал Янушевич в Telegram-канале.

Кроме того, пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

Янушевич отметил, что все жители Херсона, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в областную военную администрацию.

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