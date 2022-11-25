В Херсоне меньше, чем за неделю от обстрелов погибли 15 человек

За пять дней в освобожденном Херсоне под обстрелами погибли 15 жителей, еще 35 – пострадали. Об этом сообщил Херсонский городской совет в Facebook.



«Из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, в чем им максимально помогли городские власти (предоставлен транспорт, одежда и продукты питания)», – сообщили в горсовете.



Также от российских обстрелов пострадали учебные заведения.



Как сообщалось, днем 25 ноября российские войска снова нанесли удары по Херсону.



