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В Херсоне меньше, чем за неделю от обстрелов погибли 15 человек

25 ноября 2022, 21:52

В Херсоне меньше, чем за неделю от обстрелов погибли 15 человек

За пять дней в освобожденном Херсоне под обстрелами погибли 15 жителей, еще 35 – пострадали. Об этом сообщил Херсонский городской совет в Facebook.

«Из-за вчерашнего массированного вражеского обстрела пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 херсонцев, в том числе 22 ребенка. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города, в чем им максимально помогли городские власти (предоставлен транспорт, одежда и продукты питания)», – сообщили в горсовете.

Также от российских обстрелов пострадали учебные заведения.

Как сообщалось, днем 25 ноября российские войска снова нанесли удары по Херсону. 

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