Перший евакуаційний поїзд вирушив з Херсону

Український уряд організував евакуацію людей із Херсона. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що перший поїзд вивезе сто пасажирів до Хмельницького.



«Почалася безкоштовна евакуація із Херсона. Сьогодні з Херсона вирушив поїзд на Хмельницький із першими 100 херсонцями, які скористалися безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей», – повідомило міністерство.



Після прибуття до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки тимчасово переміщених осіб та державну грошову підтримку. Дорослі отримають 2 тисячі гривень, діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі.



Усі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу, зазначили у Мінреінтеграції.



З правого берега Херсонської області, який окуповано, можна також евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщуватимуть у спеціально обладнаних притулках, а потім евакуаційними вагонами доставлятимуть у безпечніші регіони України.



З питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скористатися чат-ботом.

Як повідомлялося, вдень 25 листопада російські війська знову завдали ударів по Херсону. Знаходиться у місті небезпечно.



Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня розпочалася 20 листопада.