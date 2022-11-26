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Перший евакуаційний поїзд вирушив з Херсону

26 листопада 2022, 00:35

Перший евакуаційний поїзд вирушив з Херсону

Український уряд організував евакуацію людей із Херсона. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що перший поїзд вивезе сто пасажирів до Хмельницького.

«Почалася безкоштовна евакуація із Херсона. Сьогодні з Херсона вирушив поїзд на Хмельницький із першими 100 херсонцями, які скористалися безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей», – повідомило міністерство.

Після прибуття до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки тимчасово переміщених осіб та державну грошову підтримку. Дорослі отримають 2 тисячі гривень, діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі.

Усі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу, зазначили у Мінреінтеграції.

З правого берега Херсонської області, який окуповано, можна також евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщуватимуть у спеціально обладнаних притулках, а потім евакуаційними вагонами доставлятимуть у безпечніші регіони України.

З питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скористатися чат-ботом.

Як повідомлялося, вдень 25 листопада російські війська знову завдали ударів по Херсону. Знаходиться у місті небезпечно.

Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня розпочалася 20 листопада.

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