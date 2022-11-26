Оккупанты накрыли Днепропетровщину огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии

Российская армия всю ночь обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов. Обошлось без погибших и раненых», — уточнил Резниченко.



По его словам, представители ГСЧС обследуют пострадавшие территории, выясняют детали обстрелов.





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