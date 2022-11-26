Окупанти накрили Дніпропетровщину вогнем з «Градів» та важкої артилерії

Російська армія всю ніч обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«П'ять разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села близько 60 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених», — уточнив Резніченко.



За його словами, представники ДСНС обстежують постраждалі території, з'ясовують деталі обстрілів.





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