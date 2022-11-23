Армия РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии обстреляла Днепропетровщину

Ночью российские войска в очередной раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что армия РФ обстреляла Покровскую и Марганецкую общины. По информации Резниченко, в общей сложности регион был обстрелян 30 снарядами оккупантов, а, по предварительной информации, удар пришелся по открытым территориям населенных пунктов.

Обошлось без пострадавших.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью российские войска атаковали ракетами Вольнянск. Под удар попало родильное отделение местной больницы.