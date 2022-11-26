Новый «смотрящий» за тюрьмами в РФ и в оккупации будет создавать ЧВК — разведка

Назначен новый «смотрящий» за тюрьмами на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



По информации ГУР, новым «смотрящим» стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище — Армен Горловский).



«Одним из главных направлений его деятельности определено создание новой частной военной компании. Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество "новобранцев". Образцом для проекта должен стать печально известная ЧВК "Вагнер". «Новобранцев» для ЧВК будут набирать именно в местах лишения свободы», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что «проект» должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК.



«Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян… Создание новой структуры — попытка создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК в России», — сообщили в разведке.



Армен Саркисян родом из Горловки. Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане.