Новий «наглядач» за в'язницями у РФ і в окупації створюватиме ПВК — розвідка

Призначено нового «наглядача» за в'язницями на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



За інформацією ГУР, новим «наглядачем» став відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян (прізвисько Армен Горлівський).



«Одним з головних напрямків його діяльності визначено створення нової приватної військової компанії. Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер". "Новобранців" для ПВК набиратимуть саме у місцях позбавлення волі», — зазначили у відомстві.



Там додали, що «проєкт» має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК.



«Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян… Створення нової структури — спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК у Росії», — повідомили у розвідці.



Армен Саркісян родом із Горлівки. Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані.