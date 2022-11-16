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Подоляк заявил, что убитый боец «ЧВК Вагнера» добровольно согласился на обмен

16 ноября 2022, 15:14

Подоляк заявил, что убитый боец «ЧВК Вагнера» добровольно согласился на обмен

Бывший боец «ЧВК Вагнера» Евгений Нужин, видео с убийством которого ранее распространилось в сети, добровольно согласился вернуться в Россию в ходе обмена пленными. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Во-первых, он был захвачен в плен украинскими военнослужащими. Во-вторых, в плену он говорил о многом, показания давал. После этого он подписал добровольно согласие на обмен. И четвертый пункт: он был передан в рамках обменного процесса, когда мы получили своих военнослужащих, его отдали в числе российских военнослужащих»,— сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что любой пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры.

Также Подоляк добавил, что Евгения Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, экс-бойца «ЧВК Вагнера» обменяли по правилу «пакет на пакет». Он отметил, что Украине было передано 47 военнослужащих, однако точное количество вернувшихся в Россию военнослужащих не назвал.

Подоляк считает, что основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин мог использовать Евгения Нужина в своих пропагандистских целях, устроив показательную казнь военного.

13 ноября в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена казнь представителями ЧВК «Вагнер» ранее завербованного ими заключенного Евгения Нужина. 

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