Росіяни, можливо, готуються до виходу із Запорізької АЕС — «Енергоатом»

Російські окупанти, можливо, готуються до виходу із території Запорізької атомної електростанції. Ознаки таких дій фіксуються протягом останніх тижнів. Про це заявив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі національного телемарафону.



«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що з'явилися ознаки того, що вони, можливо, мають намір залишити ЗАЕС. По-перше, дуже багато почало з'являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто залишити, можливо, її слід передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що крадуть усе, що можуть знайти», — сказав Котін.



При цьому він підкреслив, що поки що рано говорити, що російські військові вже йдуть із ЗАЕС, але можна сказати, що вони ведуть підготовку до такого сценарію.



Глава «Енергоатому» також нагадав, що російські окупанти замінували територію станції, «напхали на майданчик ЗАЕС все, що могли, і військову техніку, і свій персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою».