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Возле реакторов Запорожской АЭС были взрывы — МАГАТЭ

20 ноября 2022, 22:59

Возле реакторов Запорожской АЭС были взрывы — МАГАТЭ

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вчера вечером и сегодня утром повредили здания, системы и оборудование, при этом некоторые взрывы произошли вблизи реакторов. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, говорится в сообщении на сайте организации.

Генеральный директор МАГАТЭ охарактеризовал этот обстрел как один из самых интенсивных за последние месяцы.

«Последний обстрел начался вчера незадолго до 18:00 по местному времени и после некоторого затишья возобновился сегодня в 9:15, когда за 40 минут прогремело более десятка взрывов», — сообщили в МАГАТЭ.

По словам экспертов МАГАТЭ, уровень радиации на месте оставался в норме, сообщений о пострадавших не поступало. Не пострадали и внешние источники питания ЗАЭС, которые несколько раз выходили из строя в ходе конфликта.

При этом руководство площадки сообщило о повреждениях в нескольких местах, включая здание радиоактивных отходов и хранилище, часть системы охлаждения, электрический кабель к одному из реакторов, резервуары для хранения конденсата и мост между другим реактором и его административными зданиями.

«Нам снова повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может так не повезти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы следующего раза не было», — сказал Рафаэль Гросси.

Он также заявил, что сегодня провел активные консультации с мировыми лидерами по поводу последнего обстрела на ЗАЭС и настаивает на том, чтобы согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС произошло сейчас.

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