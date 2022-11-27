ВСУ ударили по скоплению оккупантов под Сватово

Украинские военные нанесли удар по месту скопления живой силы оккупантов в районе Сватово на Луганщине. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
«Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе ВСУ располагают информацией, что местные больницы Счастьинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых оккупантов.
«Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск», — добавили в Генштабе.
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