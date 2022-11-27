ЗСУ вдарили по скупченню окупантів під Сватовим

Українські військові завдали удару по місцю скупчення живої сили окупантів у районі Сватового на Луганщині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«Підтверджено враження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там було близько 70 військовослужбовців противника. Число поранених та загиблих окупантів уточнюється», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у Генштабі ЗСУ мають інформацію, що місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених окупантів.



«Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська», — додали в Генштабі.



Дивіться також: