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Число зареєстрованих біженців з України в Європі досягло майже 5 мільйонів осіб

27 листопада 2022, 20:11

Число зареєстрованих біженців з України в Європі досягло майже 5 мільйонів осіб

Кількість біженців з України, які набули статусу тимчасового захисту в Європі, досягла 4 млн 751,07 тисяч осіб. Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За місяць з 25 жовтня по 22 листопада зростання склало 324,32 тисячі осіб, тоді як за попередні два місяці — відповідно 242,9 тисячі і 214,3 тисячі.

За даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту у Польщі — 1 млн 507,89 тис.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становила відповідно 1 млн 21,67 тис. і 462,41 тис.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці — 164,17 тис. (приріст на 3,5 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія — 154,46 тис. (зростання на 5,2 тис.).

Слідом йдуть Великобританія – 146,2 тис. (зростання на 7,8 тис.) та Болгарія з показником 146,03 тис. (зростання на 3,3 тис.).

Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у двох країнах — Франції та Словаччині: відповідно 118,99 тис. та 101,24 тис.

«З початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогоднішній день це одна з найбільших криз переміщення людей у світі. В Україні близько 6,5 млн осіб були внутрішньо переміщеними на 27 жовтня в результаті війни», — також зазначає УВКБ ООН, яка збільшила оцінку внутрішньо переміщених осіб на 0,3 млн осіб.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі — лише 36,49 тис.

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