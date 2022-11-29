Два градуса в комнате и постоянные взрывы: Полиция эвакуировала из Авдеевки семью с детьми

Авдеевка. Скриншот

Полицейские эвакуировали из Авдеевки семью с двумя детьми. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Квартира на девятом этаже, всего два градуса тепла в комнатах и постоянные взрывы вокруг — в таких условиях проживала семья в зоне боевых действий. В одной комнате жили двое детей, папа с инвалидностью, маломобильный дедушка и бабушка, мамы у малышей нет», — рассказали в ведомстве.



Там добавили, что в доме не осталось ни одного уцелевшего окна, отсутствуют коммуникации, а подавляющее большинство жителей вывезли. Уходом за детьми и двумя больными мужчинами занимается бабушка.



Пожилая женщина рассказала, что из-за сильного холода все живут в одной комнате. Готовят еду на огне, а чтобы выжить под постоянными обстрелами оккупантов, прячутся в коридоре, надеясь, что «правило двух стен» спасет жизнь.



11-летний Влад и 12-летняя Вероника не хотели уезжать без домашних любимцев: двух собак и голубей.



Полицейские убедили взрослых, и семья согласилась эвакуироваться. Забрали и домашних питомцев.



Полицейские приехали за семьей и животными вместе с волонтерами, на бронированных авто. Всех успешно вывезли в Покровскую громаду, а затем — на более безопасную территорию, в другой регион.