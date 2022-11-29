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Два градуса в комнате и постоянные взрывы: Полиция эвакуировала из Авдеевки семью с детьми

29 ноября 2022, 18:09

Два градуса в комнате и постоянные взрывы: Полиция эвакуировала из Авдеевки семью с детьми

Авдеевка. Скриншот Авдеевка. Скриншот

Полицейские эвакуировали из Авдеевки семью с двумя детьми. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«Квартира на девятом этаже, всего два градуса тепла в комнатах и постоянные взрывы вокруг — в таких условиях проживала семья в зоне боевых действий. В одной комнате жили двое детей, папа с инвалидностью, маломобильный дедушка и бабушка, мамы у малышей нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в доме не осталось ни одного уцелевшего окна, отсутствуют коммуникации, а подавляющее большинство жителей вывезли. Уходом за детьми и двумя больными мужчинами занимается бабушка.

Пожилая женщина рассказала, что из-за сильного холода все живут в одной комнате. Готовят еду на огне, а чтобы выжить под постоянными обстрелами оккупантов, прячутся в коридоре, надеясь, что «правило двух стен» спасет жизнь.

11-летний Влад и 12-летняя Вероника не хотели уезжать без домашних любимцев: двух собак и голубей.

Полицейские убедили взрослых, и семья согласилась эвакуироваться. Забрали и домашних питомцев.

Полицейские приехали за семьей и животными вместе с волонтерами, на бронированных авто. Всех успешно вывезли в Покровскую громаду, а затем — на более безопасную территорию, в другой регион.

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