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Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми

29 листопада 2022, 18:09

Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми

Авдіївка. Скріншот Авдіївка. Скріншот

Поліцейські евакуювали з Авдіївки сім'ю з двома дітьми. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.

«Квартира на дев'ятому поверсі, лише два градуси тепла в кімнатах та постійні вибухи навколо — за таких умов проживала родина у зоні бойових дій. В одній кімнаті жили двоє дітей, тато з інвалідністю, маломобільний дідусь та бабуся, мами у малечі немає», — розповіли у відомстві.

Там додали, що у будинку не залишилося жодного вцілілого вікна, відсутні комунікації, а переважна більшість мешканців виїхали. Доглядом за дітьми та двома хворими чоловіками займається бабуся.

Літня жінка розповіла, що через сильний холод усі живуть в одній кімнаті. Готують їжу на вогні, а щоби вижити під постійними обстрілами окупантів, ховаються в коридорі, сподіваючись, що «правило двох стін» врятує життя.

11-річний Влад та 12-річна Вероніка не хотіли їхати без домашніх улюбленців: двох собак та голубів. Поліцейські переконали дорослих і сім'я погодилася евакуюватися. Забрали й домашніх вихованців. Поліцейські приїхали за сім'єю та тваринами разом із волонтерами, на броньованих авто. Усіх успішно вивезли до Покровської громади, а згодом — на безпечнішу територію, в інший регіон.

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