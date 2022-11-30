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У МЗС України прокоментували вибух у посольстві у Мадриді

30 листопада 2022, 16:27

У МЗС України прокоментували вибух у посольстві у Мадриді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном у зв'язку з вибухом в Мадриді. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала», - написав він.

Також Ніколаєнко розповів, що Дмитро Кулеба звернувся до іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів для розслідування нападу на українську дипустанову.

Зазначається, що на місці події вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічні служби.

«Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії», - додав Ніколаєнко.

Раніше агентство Efe повідомило, що в посольстві України в Мадриді в середу, 30 листопада, стався вибух.

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