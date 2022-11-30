Обстрел в районе ТЦ «‎Донецк Сити»: повреждены машины, выбиты стекла в домах

Вечером 30 ноября обстреляна улица Челюскинцев возле торгового центра ‎«Донецк Сити»‎ в Киевском районе временно оккупированного Донецка.



По информации оккупационной администрации, в результате обстрела повреждено остекление окно в пяти многоэтажках, также попадание пришлось в частный дом.



На фотографиях, опубликованных в местных пабликах, видно, что в результате обстрела также повреждены машины.



Информации о погибших и раненых нет.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории утром из-за обстрелов ранены два человека.



На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях есть погибшая и пострадавшие в результате обстрелов.



В Донецке во время обстрела Ворошиловского района погиб мирный житель.